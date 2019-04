Kleine Zeitung +

Schlag gegen Rechtsextremismus Neonazi-Verdacht: Zwei Razzien in Kärnten bestätigt

Hausdurchsuchungen an zwei Orten in Kärnten. Räumlichkeiten des Kolpinghauses in Ferlach wurde von Beamten und Hunden durchsucht. Laut Polizei nur eine Übung - zu einem eher unglücklichen Zeitpunkt.