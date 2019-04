Facebook

2,6 Millionen Euro werden voraussichtlich in die Neugestaltung des Pfarrplatzes fließen. © Markus Traussnig

Derzeit ist für viele Autofahrer der Klagenfurt Pfarrplatz vor allem eine große Parkfläche in allerbester Innenstadtlage. Das soll sich ändern. Im Vorjahr fand bereits ein Bürgerbeteiligungsprozess statt. Die dabei entwickelten Vorgaben fließen jetzt in die Planung für die Neugestaltung ein. Der Stadtsenat hat am Dienstag grünes Licht für den zweistufigen Realisierungsplan gegeben, der 120.000 Euro kosten wird.

