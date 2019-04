Die Landeshauptstadt hat rund 8500 Euro in die ehemalige Aufbahrungshalle am Friedhof St. Georgen/Sandhof investiert.

Christian Scheider mit Robert Slamanig (Facility Management), Manfred Widmer (Friedhofsverwaltung) und Horst Filips vom Gebäudemanagement (von links) © Stadtpresse/Dietmar Wajand

Der Zahn der Zeit hat schon länger an der Dacheindeckung bei der alten Aufbahrungshalle am Friedhof St. Georgen am Sandhof genagt, eine Sanierung war längst fällig. Diese wurde nun durchgeführt, das Dach wurde erneuert. Gleichzeitig wurden auch diverse Fassadenschäden behoben und das Gebäude neu gestrichen, sodass es sich nun für alle Friedhofbesucher wieder in einem ansehnlichen Zustand präsentiert. Die Gesamtkosten betrugen rund 8500 Euro.