Verwirrung um blaue Parkstreifen: Autolenker bezahlte in gebührenfreier Kurzparkzone in Klagenfurt Parkgebühr per Handy. Warum er eine Strafe kassierte.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes überwachen die nicht gebührenpflichtige Kurzparkzone © KLZ/Traussnig

Die Parkzonen-Logik der Stadt Klagenfurt ist nicht immer einfach zu durchblicken: Blaue Zone ist nämlich nicht gleich blaue Zone.

Vor Kurzem parkte ein Autolenker vor der Klinik Maria Hilf in der Radetzkystraße. „Ich habe die blaue Parklinien gesehen und gedacht, ich bin in einer gebührenpflichtigen Zone und habe per Handyparken meine Gebühr entrichtet.“ Als der Mann zurück zum Auto kam, war er erstaunt. Hinter der Windschutzscheibe steckte eine Organstrafverfügung in Höhe von 20 Euro. „Warum die Strafe?“, fragt der Lenker. Wilfried Kammerer, Chef des Ordnungsamtes, sagt: „Das ist kein Einzelfall. Leider wird oft nicht auf die Tafeln geschaut.“ Und klärt auf, warum der Parksheriff korrekt gehandelt hat: Bei der Radetzkystraße handelt es sich (ab der Khevenhüllerstraße) um eine nicht gebührenpflichtige Kurzparkzone. „In dieser muss laut Straßenverkehrsordnung die Ankunftszeit sichtbar hinterlegt sein“, sagt Kammerer. „Entweder mit einer Parkuhr, es reicht aber auch ein Post-It.“

