Am 26. und 27. April sucht das Filmproduktionsunternehmen UFA nach Fernsehtalenten in den City Arkaden Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

UFA-Casting: Die City Arkaden werden wieder zur Bühne. © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Wer schon immer davon geträumt hat, eines Tages vor der Kamera zu stehen oder Dieter Bohlen ein Ständchen zu singen, kann sein Schauspiel - oder Singtalent am 26. und am 27. April in den City Arkaden unter Beweis stellen: Das deutsche Filmproduktionsunternehmen UFA sucht im Rahmen einer Castingtour nach Talenten, die von der großen Bühne träumen. "Für unsere Unterhaltungssendungen suchen wir eine große Bandbreite an Talenten", sagt Chris Hennecke von der UFA. Zu besetzen sind auch Komparsenrollen für TV-Serien. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.