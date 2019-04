Klagenfurt„Ich möchte für mich selber sorgen können“

Facebook

Lisa Marie Lemisch arbeitet gern - er will sich aber nicht mit einem Taschengeld abfinden müssen © ©helgebauer

Messer und Gabel liegen schon an Ort und Stelle. Jetzt sind die blank polierten Suppenlöffel dran. Mit großer Sorgfalt deckt Florian Kokarnig mit einer Kollegin die dekorierten Tische. Nebenbei plaudern die beiden fröhlich. Bald werden die ersten Gäste zum Mittagessen kommen.

Diese Szene könnte sich in jedem Lokal in Klagenfurt vor dem Mittagsgeschäft abspielen. In Wirklichkeit handelt es sich um die Räume des Bistros „Come In“ vom gemeinnützigen Verein Autark am Rudolfsbahngürtel, wo Menschen mit Behinderung arbeiten. Florian Kokarnik ist 19 Jahre alt und Autist. Seit einem Jahr arbeitet der junge Magdalensberger im Service oder in der Küche.

