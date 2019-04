Theaterwissenschaftlerin Melanie Markovic sieht das Projekt als Chance, Klagenfurt international bekannt zu machen. Schriftsteller Egyd Gstättner hält das Projekt in einem Land voller Wälder für lächerlich.

Klaus Littmann stellt im Wörtherseestadion Klagenfurt ein Werk von Max Peinter nach © Zeichnung: Peinter

200 Bäume werden im Herbst im Stadion in Klagenfurt stehen. „For Forest“ ist eines der umstrittensten Kunstprojekte, die es in Kärnten je gegeben hat. Auch in der Szene gehen die Meinungen auseinander. Die Klagenfurter Theaterwissenschaftlerin Melanie Markovic und Schriftsteller Egyd Gstättner im verbalen Schlagabtausch: