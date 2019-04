Drei Mal schlugen Diebe am Samstagvormittag in unterschiedlichen Supermärkten in Klagenfurt zu. Die Täter stahlen Hand- und Einkaufstaschen aus den Einkaufswagen.

Taschendiebe in Klagenfurt: In einem unbeobachteten Moment griffen die Diebe zum Einkaufswagen und stahlen daraus Wertsachen (Symbolfoto) © Minerva Studio - Fotolia

Seine Hand- oder Einkaufstasche sollte man nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lassen. Denn derzeit sind in Klagenfurter Supermärkten Taschendiebe unterwegs, wie die Polizei am Samstag bekannt gab. Gleich drei Mal haben die unbekannten Täter Samstagvormittag in unterschiedlichen Supermärkten zugeschlagen. Sie stahlen Hand- und Einkaufstaschen, die die Geschädigten in ihren Einkaufswagen abgelegt hatten.

Die Diebe nahmen in einem unbeobachteten Moment die abgelegten Taschen aus den Wagen. Sie konnten dabei Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie diverse Bank- und Kundenkarten stehlen. Laut aktuellem Ermittlungsstand der Polizei dürfte zwischen den drei Taten ein dürfte ein Zusammenhang bestehen.