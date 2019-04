Am Donnerstag wurde im Wörthersee bei Pörtschach die Leiche einer Frau gefunden. Die Identität der Frau ist ungeklärt, es handelt sich aber wohl um eine seit Wochen vermisste 45-Jährige.

Symbolfoto © Elisabeth Peutz

Es war ein schrecklicher Fund, den eine Frau am Donnerstagvormittag beim Frühjahrsputz in einem Seehaus in Pörtschach machte. Im Bereich der Stufen des Holzsteges entdeckte sie plötzlich im Wasser treibende Leichenteile. Schließlich wurde die Leiche einer Frau aus dem Wörthersee geborgen.

