Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © Elisabeth Peutz

Am Montag wird der Leichnam jener Frau obduziert, der am Donnerstag im Wörthersee gefunden wurde. Dann sollte feststehen, ob es sich tatsächlich um jene Frau handelt, die seit einem Unfall am 10. Februar auf der Südautobahn spurlos verschwunden ist. „Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die seit Wochen vermisste Frau“, bestätigte ein Ermittler der Kleinen Zeitung. Von offizieller Seite will die Polizei diese Vermutung aber noch nicht bekräftigen. Man warte das Ergebnis der Obduktion ab, um endgültig Klarheit zu haben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.