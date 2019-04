Facebook

Im Stadtpfarrturm findet heute Abend eine Vernissage statt. © (c) Helge Bauer (Helge Bauer)

Anfang März wurde der Klagenfurter Stadtpfarrturm mit einem Trommelabend aus dem Winterschlaf geweckt. Heute Abend wird mit einer Vernissage die Ausstellungssaison 2019 eröffnet. Der Steinbildhauer Michael Preißer stellt einige seiner Skulpturen aus. Er sammelte schon von Kind auf Steine und ließ keine Möglichkeit aus, sich kreativ zu betätigen. In seiner Jugend zeichnete der Erfurter Steinmetz alles, was ihn emotional berührte. In seiner Ausbildung zum Bildhauer entdeckte er die Schönheit des Natursteins und dessen Formenvielfalt.