Teresa Cancola, Daniela Grössing, Martina Schmerlaib und Daniela Vallant stellen derzeit Kunstfotografien in der Galerie des Europahauses in Klagenfurt aus. Am Donnerstag wurde zur Vernissage geladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Künstlerinnen Daniela Grössing, Teresa Concola und Martina Schmerlaib © Privat

Vier Lavanttaler Künstlerinnen gewährten Donnerstagabend in der Galerie des Europahauses in Klagenfurt Einblicke in die vielfältige Welt der Fotografie. Teresa Cancola, Daniela Grössing, Martina Schmerlaib und Daniela Vallant drückten - gemäß ihrem Motto der Ausstellung - auf "Wiedergabe". Sie geben im Rahmen der Ausstellung Bilder wieder, die in der Tiefe ihres Seelenlebens entstanden sind: Bilder, die bewegen, ermutigen und aufrütteln.