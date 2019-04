Facebook

Die Frequenz in der Innenstadt sei zu gering, klagen die Kaufleute © Weichselbraun

Die Stimmung bei den Klagenfurter Innenstadtkaufleuten ist nicht gut. „Selbst an einem Tag wie dem ,Woman Day‘, an dem viele 20 Prozent Rabatt geben, ist fast nichts los. Es gibt renommierte Geschäfte, die haben den ganzen Tag keine einzige Kundschaft“, schlägt Cornelia Hübner, Sprecherin der Innenstadtkaufleute Alarm. Vor allem in den vergangenen Monaten sei die Frequenz stark eingebrochen. Zuletzt hat auch, wie berichtet, die Studie von „Standort + Markt“ Klagenfurt ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In der Erhebung wurde festgehalten, dass die Leerstandsrate von elf auf knapp 16 Prozent angestiegen ist. Darüber hinaus gilt der Alte Platz nicht mehr als A-, sondern nur mehr als B-Lage.

Hübner und ihre Kollegen machen für die Situation das noch immer fehlende Stadtmarketing und die strikte Strafzettelpolitik beim Parken verantwortlich.