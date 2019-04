Facebook

Der Sozialatlas der Stadt Klagenfurt kann in Notlagen Orientierung schaffen. © Fotolia pojoslaw

Jeder Mensch kann unverhofft in Not geraten, ein plötzlich auftretender Unfall, der Verlust der Arbeitsstelle oder ein Pflegefall in der Familie. Entscheidend in so einem Fall ist, dann die passende Anlaufstelle zu finden, um die optimale Hilfe zu bekommen. „Um im Ernstfall die zugeschnittene Unterstützung zu bekommen, wurde der Klagenfurter Sozialatlas von der Abteilung Soziales der Stadt Klagenfurt zusammengestellt“, informiert der zuständige Referent

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler. Auf über 60 Seiten bietet die Broschüre einen umfassenden Überblick zu allen Leistungen, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen inklusive Kontaktadressen und Detailinformationen.

Die Themen gliedern sich in Arbeit & Ausbildung, Lebenskrisen & Akuthilfen, Kinder, Jugend & Familie, Gesundheit, Leben mit Beeinträchtigung, Senioren & Pflege und Wohnen.



Infos Das Heft kann kostenlos in der Abteilung Soziales (Telefon: 0463 / 537-4821, soziales@klagenfurt.at) bestellt werden oder direkt online

auf der Website heruntergeladen werden: