Alarmierender Trend Computerspiele als Suchtfalle für Kinder

Bei Volksschülern wird immer häufiger exzessives Computerspielen festgestellt. Experten warnen davor, dieses Verhalten zu unterschätzen. Viele Spiele haben Suchtpotenzial. Am Freitag findet zu dem Thema ein Vortrag statt.

Immer mehr Kinder verbringen immer mehr Zeit mit Online-Spielen © KLZ/Weichselbraun

Ich habe mir gedacht, wenn mein Kind am Handy manchmal Spiele spielt, ist das gut. So hat es wenigstens nichts mit Drogen zu tun“, sagt eine Mutter. Doch irgendwann habe sie ihren Sohn nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil er sich stundenlang zum Spielen zurückgezogen hat und nicht mehr am Familienleben teilgenommen hat.

