Land Kärnten und Landeshauptstadt sprechen eine Einladung an ÖFB, SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg aus, am 1. Mai in Klagenfurt zu spielen.

Im Wörthersee Stadion wurde bereits sechs Mal ein Cupfinale ausgetragen © APA/Eggenberger

Das Finale des ÖFB Cup ist für 1. Mai in der Generali Arena von Austria Wien angesetzt. Da man nicht im Stadion des Erzrivalen spielen möchte und auch die Stadiongröße für zu klein erachtet, wünschen sich die Verantwortlichen des SK Rapid Wien jetzt eine Ausweichspielstätte. „Unser Angebot an den ÖFB ist weiterhin aufrecht, als neutraler Austragungsort für das Cupfinale zu fungieren. Klagenfurt lädt die beiden Mannschaften herzlich ins Wörthersee Stadion ein. Der Termin am 1. Mai ist für sie reserviert“, betont Sportreferent, Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler in einer Presseaussendung.