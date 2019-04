Angeklagte kam nicht Staatsverweigerer-Prozess musste vertagt werden

Einer Deutschen sollte am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gemacht werden. Staatsanwaltschaft beantragte Festnahme der Angeklagten und Erteilung eines europäischen Haftbefehls.

Der Sessel blieb leer, die Angeklagte erschien nicht bei Gericht © APA/Hochmuth

Ein Prozess wegen Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt bereits nach wenigen Minuten vertagt worden. Die Angeklagte, eine deutsche Staatsbürgerin, war nicht zur Verhandlung gekommen, die Staatsanwaltschaft beantragte die Festnahme der Angeklagten und die Erteilung eines europäischen Haftbefehls.