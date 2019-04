Facebook

Die Volksschule Ebenthal soll abgerissen und neu gebaut werden © Odebrecht

Immer wieder kommt es im Bereich der Volksschule und dem Kindergarten in Ebenthal zu gefährlichen Szenen. Kinder müssen Straßen an Stellen überqueren, die für Autofahrer schlecht einsehbar sind. Hinzu kommt, dass die meisten Eltern mit ihren Autos so nah wie möglich zur Schule fahren - und auf dem Weg dorthin in der Neuhausgasse oft zu schnell unterwegs sind. „Ein Chaos, was sich hier tagtäglich abspielt“, sagt Bürgermeister Franz Felsberger (SPÖ). „Die Sicherheit unserer Kinder muss erhöht werden.“ Die ersten Maßnahmen werden schon in den nächsten Tagen sichtbar werden. Drei Bodenschwellen sollen Eltern künftig einbremsen. Zusätzlich ist die Errichtung eines Gehweges geplant, zwischen der Bushaltestelle und der geplanten Park & Ride-Anlage in der Dobernigstraße beim Schloßwirt. Dort werden 29 Gratis-Parkplätze geschaffen.

