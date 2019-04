Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tausend Schüler streikten für das Klima. © Helge Bauer

Den Klagenfurter Jugendlichen ist es ernst: Bei der "Friday for Future"-Demonstration am 15. März handelte es sich um keine einmalige Aktion: Die Proteste werden morgen fortgesetzt. "Wir wollen auch zukünftig zwei Mal pro Monat auf die Straße gehen", ist sich Organisatorin Hanna Eberdorfer (17), Schülerin des Gymnasiums Tanzenberg, sicher. "Und zwar solange, bis wir von der Politik ein klares Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit und zum Klimaschutz haben." Morgen, am 5. April, wollen sich Schüler aus ganz Kärnten um 12 Uhr Mittag für eine Kundgebung am Heiligengeistplatz treffen. Von dort aus will man bis 15 Uhr durch die Innenstadt marschieren. 800 Demonstranten sind angemeldet. Die AKS Kärnten Koroška (Aktion kritischer SchülerInnen) und die Grüne Jugend unterstützen die Organisation.



Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Bereits am 15. März streikten Schüler auf der ganzen Welt für besseren Klimaschutz - auch in Klagenfurt gingen 1.000 Teilnehmer auf die Straße . Ursprünglich war man von 200 Demonstranten ausgegangen. Eberdorfer ist von der Teilnahme überwältigt: "Viele ältere Passanten waren gerührt. Sie fanden es gut, dass wir uns für unsere Zukunft engagieren." In den Schulen habe es nur vereinzelt Probleme aufgrund der Fehlstunden gegeben. "Der Großteil der Lehrer reagierte vertständnisvoll." Wie sich das in Zukunft entwickelt, wenn es zu weiteren Streiks kommt, sei abzuwarten.