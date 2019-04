Tipp des Tages Jazziger Abend im Café Lustgarten

Nach mehreren Ausflügen in die orchestrale Pop-Musik widmet sich die kelagBigBand im aktuellen Programm wieder ganz dem Bigband-Jazz. Donnerstagabend sind die Musiker in Klagenfurt zu sehen.

die kelagBigBand ist in Klagenfurt zu Gast © oPop Musik in Kärnten

Unter dem Motto "Jazz mit der kelagBigBand" wird am Donnerstag zum Konzertabend ins Café Lustgarten in Klagenfurt geladen. Nach mehreren Ausflügen (inklusive CD-Produktion) in die orchestrale Pop-Musik mit Gästen wie Flowrag, Matakustix, Zoë und Thomas David widmet sich die kelagBIGband im aktuellen Programm wieder ganz dem Bigband-Jazz. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von Bill Holman, Bob Florence, Sammy Nestico, Peter Herbolzheimer und Thad Jones. Außerdem werden eigene Werke der kelagBigBand-Musiker zu hören sein.

Klagenfurt. Café Lustgarten. Donnerstag, 4. April, 19.30 Uhr. Kartenverkauf: Café Lustgarten und bei allen Musikern. Informationen unter Tel. 0660-668 81 24