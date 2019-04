Facebook

In Klagenfurt steht wieder das größte Osternest der Welt © Weichselbraun

Außerhalb von Kärnten löst die Kombination Reaktionen aus, die von Kopfschütteln bis hin zu blankem Entsetzen reichen. In Kärnten jedoch gehört die österliche Symbiose aus Schinken und Reindling wie – in diesem Fall ist die Phrase erlaubt – das Amen zum Gebet. Dass das kirchliche Hochfest immer mehr auch zum Hochfest des Genusses wurde, ließ in den letzten Jahren die Ostermärkte und -basare wachsen. Kaum eine Gemeinde kommt mehr ohne aus. Reindlinge, Pinzen, Zungen, Kren und – zumindest in Oberkärnten – die Mohnbutter, werden dann feilgeboten. Dazu Dekoration in allen erdenklichen Preis- und Güteklassen. Reindling und Schinken - eine Kombination, wie sie nur in Kärnten funktioniert Foto © Hetizia - stock.adobe.com Die Parallele zu den kommerzialisierten Christkindlmärkten liegt nahe, zumindest auf touristischer Ebene ist der Schluss aber noch nicht ganz zulässig. „Im Vorjahr feierten wir Ostern im März, da hatte man nicht jene Möglichkeiten, die Märkte heuer im April bieten. Im kommenden Jahr schaut es dann wieder anders aus“, sagt Christian Kresse, Chef der Kärnten Werbung.Zumindest als Frequenzbringer haben die Märkte aber an Bedeutung gewonnen. Vor allem in den Städten Klagenfurt und Villach nutzt man das herannahende Osterfest aber als Vehikel um Besucher, konkreter: Kinder und ihre Eltern, in die Städte zu ziehen. „In Villach wird der Markt heuer auf den Hauptplatz ausgeweitet, dazu gibt es ein tägliches Kinderprogramm“, sagt Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer, dessen Markt am Samstag (6. April) eröffnet. In Villach setzt man heuer auf ein umfassendes Kinderprogramm Foto © Stadtmarketing In Klagenfurt, wo der Markt bereits am Mittwoch (3. April) öffnet, setzt man auf Kinderschminken, eine Zaubershow und das größte Osternest der Welt. Auch an den Tourismus-Adressen Pyramidenkogel und Velden gibt es in diesem Jahr umfassende Programme: vom Osterkasperl bis hin zu regionaler Handwerkskunst.