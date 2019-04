Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedrich Pontasch ist als Anrainer vom Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße jeden Tag von Staus, Abgasen und Lärm betroffen © Markus Traussnig

Der Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt ist für tausende Autofahrer jeden Tag ein Grund zum Ärgern. Aufgrund einer Weisung der Eisenbahnbehörde schließen die Schranken bereits, wenn der Zug von St. Veit in Klagenfurt einfährt, stehen bleibt oder durchfährt. Dadurch haben sich die Wartezeiten für die Autofahrer in der Waidmannsdorfer Straße auf bis zu zehn Minuten verlängert. Das belastet auch Anrainer wie Friedrich Pontasch. Er lebt seit seiner Geburt in unmittelbarer Nähe des Bahnüberganges.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.