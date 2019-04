Tipp des Tages Die Völkerschlacht bei Leipzig als Erlebnisbericht

Facebook

Isolde Moser hat in den Tagebüchern ihres Urururgroßvater recherchiert © doris_bredow - Fotolia

Isolde Moser erzählt in ihrem Buch "Bruder, komm zum Militär" den außergewöhnlichen Lebensweg ihres Urahns Josef Sechterberger. In der Steiermark aufgewachsen, nahm er 1813 als zwanzigjähriger Artilleriesoldat an der Völkerschlacht bei Leipzig teil. Ein militärisches Großereignis, das im österreichischen Geschichtsbewusstsein kaum präsent ist. Obwohl die österreichische Beteiligung an dieser Schlacht und am darauf folgenden Winter- und Frühjahrsfeldzug 1813/14, an dem Josef Sechterberger auch teilnahm, wesentliche Beiträge zur ersten Entmachtung Napoleons waren. Die Autorin hat aufgrund von Tagebuchnotizen, die ihr Urururgroßvater hinterließ, sein Soldatenleben recherchiert. Bruder, komm zum Militär © Veranstalter

Klagenfurt. Kärntner Landesarchiv. Mittwoch, 3. April, 19 Uhr. Anmeldungen und Infos: Tel. (0463) 565 15-20