Am Mittwoch weht ein föhniger Westwind. Trotz zunehmender Bewölkung bleibt es jedoch trocken und zeitweise sonnig. Temperaturen bis 20 Grad sind möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis zur Wochenmitte bleibt es trocken und sonnig © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Der Tiefdruckeinfluss nimmt langsam zu. "Nach den ruhigen Hochdruckwetterlagen im Februar und März schlägt der April nun allmählich doch andere Töne an", meint Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Trotz zunehmender Bewölkung bleibt es bei uns zur Wochenmitte aber noch länger trocken mit zeitweise mehr Sonnenschein. Absolute Spitzenwerte bis nahe 20 Grad sind örtlich vor allem im Gebiet rund um das Rosental möglich. Damit ist es in dieser Region auch am wärmsten. Es weht ein föhniger Südwestwind.