Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Empfang gibt es auf dem Alten Platz. © Braunecker

Über den Neuen Platz schlendern, ein Selfie knipsen und das Bild kostenlos über die sozialen Netzwerke teilen: Das soll in Zukunft mit dem Klagenfurter City W-Lan möglich sein. Das glaserfasbasierte Wifi-Netz ist seit Dienstagvormittag rund um die Uhr in der Innenstadt verfügbar - mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde und unbegrenzter Nutzungsdauer. 25 Access Points wurden im Stadtgebiet installiert, eine Erweiterung

ist angedacht. "Ab sofort ist man am Neuen Platz, Alten Platz, Benediktinerplatz, Kardinalplatz, Heuplatz, Pfarrplatz, in der Bahnhofstraße, im Strandbad, im Hallenbad und am Heiligengeistplatz online", heißt es in einer Aussendung der Stadtpresse. 90.000 Euro wurde in den Ausbau des Netzes investiert, wobei sich die Stadt Klagenfurt und das Land Kärnten die Kosten teilten.