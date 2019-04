Facebook

Klagenfurt ist ab heute mit der ganzen Welt vernetzt. © Braunecker

Über den Ostermarkt am Neuen Platz schlendern, ein Selfie knipsen und das Bild sofort über die sozialen Netzwerke teilen: Das ist zukünftig noch einfacher. Denn Klagenfurt hat seit heute ein kostenloses W-Lan Netzwerk in der Innenstadt. Das Wifi-Netz ist unter dem Namen "City W-Lan" verfügbar, mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde und unbegrenzter Nutzungsdauer. Es wird am Alten Platz, am Neuen Platz, am Benedektiner-, Kardinal-, Pfarr- sowie am Heuplatz und in der Bahnhofstraße (im Bereich des Gesundheitsamtes) zu empfangen sein. Auch die Strandbäder im Loretto und in Klagenfurt sind ab sofort vernetzt. In weiterer Folge ist eine Anbindung an das öffentliche Busnetz gedacht.



"25 Acess Points inklusive Virenschutz und Jugendschutzfilter wurden installiert", erklärte Sabrina Schütz-Oberländer von den Stadtwerken bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. 90.000 Euro wurde in den Ausbau des Netzes investiert, wobei sich die Stadt Klagenfurt und das Land Kärnten die Kosten teilten.