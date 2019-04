Das Direktionsgebäude der Polizei in Klagenfurt soll erweitert werden. Grund ist die Errichtung einer neuen landesweiten Notrufzentrale für 46 Mitarbeiter.

Die Landespolizeidirektion soll aufgestockt werden © KLZ/Helmuth Weichelbraun

Die Kärntner Polizei will ihr Direktionsgebäude in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt umbauen. Man braucht Platz für die neue Landesleitzentrale. Nach Zustimmung des Hauseigentümers und Untersuchung der Bausubstanz wurden jetzt konkrete Pläne für eine Aufstockung um eine Etage erstellt. Die Projektplanung ist bereits weit fortgeschritten. „Derzeit finden Abstimmungsgespräche zwischen den Verantwortungsträgern statt“, sagt Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion. „Ob die Aufstockung tatsächlich realisiert wird, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen.“