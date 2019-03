Facebook

In diesem Haus kam es zur Familientragödie © KLZ/Weichselbraun

Mit einer Tatrekonstruktion will die ermittelnde Staatsanwältin nach Vorliegen des Obduktionsberichtes nachvollzogen haben, was in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der kleinen Ortschaft Rain bei Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land, in der Nacht auf Samstag wirklich geschah. Ein 21-Jähriger steht im dringenden Verdacht, im Zuge eines Streites seine 52-jährige Mutter mit einem Schemel erschlagen zu haben.

