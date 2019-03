Facebook

Ein 21 Jahre alter Kärntner soll in der Nacht auf Samstag in Ebenthal bei Klagenfurt seine Mutter erschlagen haben. Er rief am Samstag in der Früh selbst die Polizei, angeblich weil er die 52-Jährige regungslos im Bett gefunden hatte. Die Beamten entdeckten jedoch Verletzungen an der Toten und Blutspuren im Haus. In der Befragung gestand der 21-Jährige schließlich die Tat.