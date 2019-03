In dem kleinen Innenhof in der Pernhartgasse hat Frederic Destine seit 30 Jahren seine Modeboutique „Extravagant“. Zum Jubiläum wurde gefeiert.

Frederic Destine, Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz und Johann Ferk bei der Verleihung der Urkunde © Stadtpresse/Glinik

1988 kam Frederic Destine zum ersten Mal nach Klagenfurt und ließ sich kurze Zeit später in der Landeshauptstadt nieder. Gemeinsam mit seinem Partner Johann Ferk eröffnete er schließlich seine Boutique „Extravagant“. Der Standort damals war quasi Mittel zum Zweck – es gab kaum bis keine leer stehenden Geschäfte in der Innenstadt. Schnell baute sich der gelernte Friseur, Visagist, Stylist und Designer eine Stammkundschaft auf – seine individuelle Beratung und unermüdlicher Einsatz werden bis heute geschätzt. Alle paar Wochen wird direkt in Paris „frische Ware“ eingekauft. „In 30 Jahren ein so kleines Geschäft

halten zu können und nicht einmal zuzusperren ist eine großartige Leistung“, gratulierte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz bei der Jubiläumsfeier. Im Zuge dessen verlieh sie Frederic Destine in Würdigung und Anerkennung seiner besonderen Dienste im wirtschaftlichen Bereich, besonders im Gebiet der exklusiven Damenmode, die offizielle Urkunde für Dank und Anerkennung der Stadt Klagenfurt.