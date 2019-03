In einer Pizzeria in Techelsberg löste Freitagnachmittag vermutlich ein Kurzschluss einen Brand aus. Es werden weitere polizeiliche Erhebungen geführt.

© MAK - Fotolia

Freitagnachmittag geriet in der Gemeinde Techelsberg eine an die Pizzeria "Ciao Ciao" angrenzende Wiese in Brand. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte die Ursache für den Brand ein Kurzschluss nach einem technischen Defekt an den Kühlaggregaten für das Kühlhaus oder ein Funkenflug durch den beheizten Kamin des Betriebes sein.

Die Löscharbeiten wurden laut Polizei von ca. 50 Einsatzkräften der FF Töschling, Techelsberg, Pörtschach und Pritschitz durchgeführt.

Es wurde niemand verletzt und es bestand keine Gefährdung der anwesenden Gäste.