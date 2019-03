Zwei Männer wurden bei Rauferei in der Nacht auf Samstag verletzt, drei weitere Beteiligte flüchteten. Sie konnten aber später von der Polizei aufgegriffen werden.

© Helmuth Weichselbraun

Gleich fünf Männer, allesamt alkoholisiert, waren in der Nacht auf Samstag an einer Rauferei in Klagenfurt beteiligt. Gegen 2.30 Uhr kam es vor einer Diskothek zu dem Raufhandel. Dabei wurden ein 33-jähriger Mann aus Graz und ein 18-jähriger Mann aus Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt. Nach der Rauferei flüchteten der 18-Jährige und drei weitere Beteiligte im Alter von 17 Jahren, konnten jedoch im Zuge einer Fahndung kurze Zeit später aufgegriffen werden. Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden die Männer angezeigt.