Neues aus der Gastro-Szene Klagenfurter Lokal bietet auch Suppen zum Mitnehmen an

Seit Kurzem gibt es in Klagenfurt ein richtiges Suppenlokal. In "Suppa" kann aber nicht nur gegessen werden. Die Suppen gibt es auch zum Mitnehmen.

Petra Pippan serviert Gemüsesuppen in allen Variationen. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Bereits vor zwei Jahren gründete Petra Pippan ihren Suppenlieferservice „Tellerrand“. Seit dem 25. März hat sie eine feste Bleibe in der Adlergasse 4 in Klagenfurt gefunden. Dort serviert sie von Montag bis Freitag zur Mittagszeit verschiedene Gemüsesuppen. Ein Auszug aus der Speisekarte: Roten Linsen-Suppe mit Reismilch, Selleriesuppe mit Apfel oder Tomatensuppe mit Schafkäse. Für besonders Hungrige gibt es eine herzhafte Variante aus Kartoffeln und Käse: „Davon wird man sicher satt.“ Außerdem kann man seine Mahlzeit mit Couscous, Reis, Brot und Samenkörnern aufpeppen. Suppa: Adlergasse



Unterstützung bekommt Pippan von Mitarbeiterin Sarah Wabnegger und von ihrer Tochter Lea. Die 17-Jährige inspiriert ihre Mutter beim Fotografieren der Speisen. Fotos sind auf dem gemeinsamen Instagram-Blog "The Pippans" zu besichtigen.