Die Arbeit der Viertelagentur zeigt erste Früchte: In den Leerständen rund um den Kardinalplatz siedeln sich neue Geschäfte an.

Kunst & Werk in der Paradeisergasse © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Handgewebte Tücher, verpackungsfreie Kosmetika und kunstvoller Osterschmuck: Passend zum Frühlingsbeginn bringen Pop Up-Stores sowie neue Speiselokale (zum Beispiel das "Suppa" in der Adlergasse) frischen Schwung ins Kardinalviertel. Seit Anfang März betreiben Kunsthandwerker eine Fililale in der Paradeisergasse. Und am nächsten Donnerstag öffnet der „Gusta Garden Pop-Up Store“ in der Bahnhofstraße seine Pforten. Diese Entwicklung ist ganz im Sinne von Beatrice Bednar. Die Landschaftsarchitektin leitet seit 2017 die Viertelagentur der Stadt in der Paradeisergasse: Eine Schnittstelle zwischen Bürgern und Stadt, die Leerstände reduzieren und Bewohner untereinander vernetzen will.

Bei der Belebung des Kardinalviertels setzt die Agentur seit einiger Zeit auf Pop Up-Stores.