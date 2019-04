Auf Klagenfurts Straßen geht der Frühjahrsputz los

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die jährliche Frühjahrsstraßenreinigung wird ungefähr vier Wochen dauern © Jürgen Fuchs

Der Winter ist Vergangenheit. Jetzt gilt es für über 100 städtische Mitarbeiter, seine Spuren zu beseitigen. An der jährlichen Frühjahrsstraßenreinigung sind die Abteilungen Straßenbau und Verkehr, Stadtgarten, Entsorgung und die Berufsfeuerwehr in den nächsten drei bis vier Wochen beteiligt. „Von der Innenstadt bis hinaus zu den Stadtgrenzen werden insgesamt über 700 km Straßennetz und Radwege mit neun Kehrmaschinen sowie einem Feuerwehrfahrzeug mit Waschbalken und einem Tankaufsatz gereinigt. Bis zu Ostern sind die Fahrbahnen dann wieder frei von Müll, Streusalz und Rollsplit“, informiert Straßenbaureferent Stadtrat Christian Scheider. Der Rollsplit wird übrigens nach dem Einsammeln teilweise gewaschen und kann so wiederverwertet werden. Das spart Kosten beim Ankauf von neuem Streumaterial.