2000 Kunden erhielten versehentlich eine Mahnung © Fotolia/contrastwerkstatt

Rund 2000 Kunden der Klagenfurter Stadtwerke-Marke Pullstrom staunten dieser Tage nicht schlecht. Sie erhielten eine Mahnung, obwohl sie ihre Stromrechnung bereits fristgerecht gezahlt hatten. Kurz darauf klärte sich die Angelegenheit jedoch auf. Sie erhielten eine E-Mail mit einer Entschuldigung für das Versehen. In einer schriftlichen Stellungnahme der Stadtwerke heißt es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: „Die Zahlungserinnerungen gingen nur als elektronische Meldung an die betroffenen Kunden. Der Mahnlauf wurde leider versehentlich aufgrund eines Computerproblems ausgelöst – und wurde von uns umgehend zurückgezogen. Es kam also zu keinerlei Buchungen, kein Kunde hat doppelt oder mehr bezahlt, es entstand also kein Schaden.“

