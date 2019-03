Auch am Sonntag bleibt es weiterhin zumeist sonnig. Mit der Sonne steigen die Temperaturen am Nachmittag auf angenehme 15 bis 19 Grad.

Höchstwerte bis 19 Grad sind am Sonntag zu erwarten © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Der diesjährige Monat März verabschiedet sich mit recht frühlingshaftem Wetter und unter Hochdruckeinfluss scheint tagsüber auch zumeist die Sonne. Ein paar hochliegende Schleierwolken könnten die Sonne aber zwischendurch auch einmal etwas schwächen. Außerdem entwickeln sich über den höheren Bergen am Nachmittag auch einzelne Quellwolken, die schon zur wärmeren Jahreszeit gehören. Das Regenschauerrisiko bleibt dabei aber noch sehr gering. Mit der Sonne steigen die Temperaturen am Nachmittag wird deutlich nach oben und somit erreichen wir zum Beispiel in Nötsch im Gailtal sowie in Klagenfurt Höchstwerte nahe +19 Grad. "Vergessen Sie nicht die Uhren um eine Stunde vorzustellen, denn mit diesem Sonntag beginnt auch wieder die Sommerzeit", weiß der meteo experte Reinhard Prugger.