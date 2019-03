Facebook

Jürgen Halwachs und Wolfgang Senft (von links) mit dem Beef Tartar-Burger © Schild

Das Moosburger Golfrestaurant wurde umgebaut und neu eröffnet. Das „Magnolia“ vermittelt internationales Flair. Vor dem Kamin sitzt man wie im Wintergarten eines englischen Schlosses - mit Blick aufs Grün inklusive. Gegrillt wird von Fisch bis zum Steak alles, was das Herz begehrt. Die Steaks sind vom Aberdeen-Rind. Der Techelsberger Koch Wolfgang Senft war lange in Australien. Er hat in den besten Steakhäusern gearbeitet. Ebenfalls um das Wohl der Gäste kümmert sich, hauptsächlich im Service, Kompagnon Jürgen Halwachs, der in München in der Betriebsleitung des Kuffler-Familienunternehmens tätig war.

