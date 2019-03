Über 40 neue Lichtstellen werden demnächst in verschiedenen Straßenzügen und bei Radwegen errichtet. Damit ist auch die Halbmarathonstrecke von der Kirchengasse über Feschnig bis Fischl durchgehend beleuchtet.

In Klagenfurt wird es zukünftig noch heller. © (c) Shutter81 - Fotolia

In Klagenfurt wird es in Zukunft noch heller: Die Stadt investiert 2019 500.000 Euro in Beleuchtungsmaßnahmen. Neue Lichtstellen werden auf den folgenden Strecken errichtet: