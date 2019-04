Der bekannte Gerichtsgutachter Reinhard Haller referiert über Mobbing in der Arbeitswelt und über die Macht der Kränkung.

Der Referent Reinhard Haller © Dietmar Mathis Fotografie

Der österreichische Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe Reinhard Haller ist im Rahmen der Reihe "Zukunft, Wandel und Ökonomie" der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten im großen Wifi-Saal zu Gast. Der Referent ist vielen von seinen psychiatrischen Gutachten in Fällen wie Franz Fuchs, Jack Unterweger oder dem Amoklauf von Winnenden bekannt Reinhard Haller wird in Klagenfurt über die Macht der Kränkung sprechen und Mobbing in der Arbeitswelt thematisieren, das eine große Rolle spielt und enorme Kosten für den Arbeitgeber verursacht Anhand ausgewählter Beispiele wird er veranschaulichen, welche Macht Kränkungen über Menschen ausüben und wie seelische Verletzungen überwunden werden können.



Klagenfurt. Großer Wifi-Saal. Dienstag, 2. April, 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.