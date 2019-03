Tipp des Tages Iceparty für den guten Zweck

Samstagabend findet die letzte Iceparty der Saison im Eissportzentrum statt. Das besondere an diesem Abend ist, dass die Eintrittserlöse an eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern gespendet werden.

Spaß haben und dabei Gutes tun © NRM Events & Weddings

Die Charity-Iceparty bildet den Abschluss der Iceparty-Saison in Klagenfurt. Musikalisch unterhalten DJ Ronny und Video DJ Ron Keeper. Die originalen Musikvideos sieht man dazu auf vier Videowalls. Mit SMS-Textnachrichten können die Eisläufer das Programm mitgestalten, Besucher grüßen und Musikwünsche äußern. Das besondere an diesem Abend: Die gesamten Eintrittserlöse werden gespendet und für die Unterstützung einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern verwendet. Eines der Kinder ist stark behindert. Weil es einen Rollstuhl benötigt, muss die Familie heuer in eine barrierefreie Wohnung umziehen. Der Baukostenbeitrag stellt eine große Hürde für die alleinerziehende Mutter dar. Zudem ist bei der Anschaffung des Rollstuhles ein Selbstbehalt fällig.

Klagenfurt. Kärntner Eissportzentrum. Samstag, 30. März, 18 bis 20 Uhr. Info: Spendenkonto lautend auf „Kärntner in Not“, Funderstraße 1a, 9020 Klagenfurt. IBAN: AT 10 1700 0001 0033 7401 (BIC: BFKKAT2K), zweckgewidmete Einzahlungen unter "Charity Iceparty"