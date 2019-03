Seit knapp einem Monat sind die Mjam-Zusteller in Klagenfurt unterwegs. Mittlerweile liefern sie die Speisen von 45 Lokalen aus.

Auch die McDonald's Speisen werden mittlerweile von Mjam ausgeliefert © McDonalds

Anfang März startet der Essenszustelldienst "Mjam" seine Expansion in Klagenfurt. Mittlerweile gehören die Rad-Kellner mit den markanten grauen Boxen schon zum fixen Stadtbild. Nun hat man auch das Sortiment der Lokale ausgeweitet, deren Essen man ausliefert - und setzt dabei auch auf einen "Frequenzbringer", der den Dienst in der Stadt ordentlich wachsen lassen soll: die Fast Food Kette McDonald's. Zwischen 11 und 14 Uhr sowie zwischen 17 und 21.30 Uhr kann man sich die Speisen des "Schachtelwirts" liefern lassen. Das Restaurant, von dem aus geliefert wird, ist der McDonald's in der Wiener Gasse.