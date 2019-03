Facebook

© APA/Robert Jaeger

Als am Mittwoch bekannt wurde, dass ab 1. April in Krumpendorf keine Postgeschäfte mehr erledigt werden können, war die Aufregung in der Gemeinde groß. Wie berichtet, hatte der Spar Supermarkt seine Postpartnerschaft aufgrund von Modernisierungsarbeiten zurückgelegt. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Krumpendorfer: In einer Aussendung gab die Bürgermeisterin Hilde Gaggl bekannt, dass ein neuer Partner gefunden wurde: Ab dem 1. Juni soll die Geschäftsfläche direkt vor der Gemeinde neu adaptiert und vermietet werden. An diesem zentralen Standort soll Krumpendorf einen neuen Post-Partner bekommen. "Bis zur Eröffnung der neuen „Post-Filiale“ wird das Postamt am Bahnhof in Klagenfurt als Übergangs-Poststelle dienen müssen“, informiert Bürgermeisterin Hilde Gaggl.