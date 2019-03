Velden"White Nights" heuer erstmals mit freiem Eintritt

Facebook

Tausende Besucher waren im Vorjahr bei den „White Nights“ mit dabei © Raunig

Weiß ist bei den „White Nights“ in Velden Programm. Auch wenn die Farbe für die Unschuld steht, hat es in letzter Zeit hinter den Kulissen der Veranstaltung immer wieder gebrodelt. Der Grund dafür klingt auf den ersten Blick banal: Die heimischen Gastronomiebetriebe kritisierten die fehlende Frequenz in den Stunden kurz vor und kurz nach der Veranstaltung. „Durch die Absperrungen im Ort, die für den aufwendigen Auf- und Abbau nötig waren, konnte der Normalbetrieb an diesem Wochenende für unsere Gäste nicht gewährleistet werden. Das führte zu Diskussionen“, sagt Velden-Tourismus-Geschäftsführer Bernhard Pichler-Koban.

