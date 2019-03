Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Freitag schein vielfach die Sonne © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Das Hoch Irmelin verlagert sein Zentrum nach Mitteleuropa und bestimmt ganz klar unser Wetter. Das Azorenhoch, das am vergangenen Wochenende schon über uns lag und uns perfektes Frühlingswetter bescherte, kehrt somit uneingeschränkt zu uns zurück. Man erkennt es auch am Luftdruck, der bis auf über 1030 hPa steigt. Auf den Bergen dreht der Wind langsam, aber stetig auf südliche Richtungen. "Damit verbunden ist natürlich ein deutlicher Temperaturanstieg in allen Höhenlagen", ist der Meteorologe Werner Troger überzeugt. Zudem scheint vielfach die Sonne, komplett wolkenlos ist es allerdings nicht überall. Zunächst gibt es etwa im Rosental noch letzte Restwolken/Nebelbänke, die sich im Tagesverlauf rasch auflösen. Am Nachmittag breiten sich vom Bergland der Karawanken her nochmals ein paar harmlose Quellwolken aus.