Neues Buch Bilder von den letzten Freiräumen am Wörthersee

Fotograf Stefan Reichmann (36) aus Ludmannsdorf hat das Leben "Uman See" in einem Buch eingefangen. Zu sehen ab Freitag, 29. März, in einer Ausstellung im k&k-Zentrum in St. Johann im Rosental.