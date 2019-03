Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Beisein von Gattin Christa und Sohn Hanno erhielt Flugsport-Legende Hanno Prettner von Bgm. Maria-Luise Mathiaschitz und Vzbgm. Jürgen Pfeiler eine Sonderehrung. © Stadtpresse/Spatzek

Siebenfacher Weltmeister und achtfacher Gewinner des „Tournament of Champions“ in Las Vegas – beides in Serie – das sind einige der großen Erfolge, die der Klagenfurter Hanno Prettner in der Disziplin Modellflug erreicht hat. In seiner aktiven Zeit von 1971 bis 1995 war er Sieger von insgesamt 330 Wettkämpfen im In- und Ausland. Am Donnerstag luden Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Sportreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler den Flugsportpionier zu einer Sonderehrung ins Rathaus.