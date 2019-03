Facebook

Tanz, Musik und Unterhaltung wartet beim Schulball in Velden © OlgaKhorkova - Fotolia

Der Schulball des BG/BRG Lerchenfeld findet am Freitag, 29. März, in den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Casineums statt. Unter dem Titel "Am Gipfel des BeRGs – next stop UNIverse" laden die Schüler zur Tanznacht nach Velden. Feierlich eröffnet wird der Abend um 20.30 Uhr mit einer Polonaise.

Im Anschluss sorgt "Austromex" für die musikalische Unterhaltung. Weiters können die Ballbesucher zu den Klängen von "Adronity" das Tanzbein schwingen. Neben den musikalischen Beiträgen und den Tanzeinlagen gibt es auch eine Tombola. Ein Schätzspiel und der Auftritt eines Magiers runden den Abend ab.



Velden. Casineum. Freitag, 29. März, Einlass: 19.30 Uhr; Polonaise: 20.30 Uhr. Vorverkaufskarten sind bei der Buchhandlung Heyn um 17 Euro erhältlich. Abendkasse: 19 Euro.

Gratis-Shuttle: Hinfahrt von Klagenfurt (Stadttheater) nach Velden um 19 und 21 Uhr. Rückfahrt von Velden nach Klagenfurt um 1, 2 und 3 Uhr. Eintritt unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen (Ausweispflicht).