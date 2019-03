Facebook

Mitarbeiter der team santé Apotheken auf der Jahresfeier 2018 © Pressefoto

Bereits zum 17. Mal wurden heuer die besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählt auch die „team santé Zentrale GmbH“. Das Apotheken-Franchiseunternehmen, das in Kärnten vier Niederlassungen hat (zwei in Wolfsberg, eine in Villach und eine in Klagenfurt), darf sich über den dritten Platz unter den Mittelbetrieben freuen. An der Befragung vom „Great Place to Work“-Institut nahmen 90 Prozent der Mitarbeiter teil.