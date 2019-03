In einem Gasthaus in der Gemeinde Magdalensberg waren im Vorjahr zwei alkoholisierte Männer in Streit geraten. Plötzlich schlug einer zu. Der andere Mann erlag einen Tag später seinen Verletzungen.

Ein Mann war nach einer Rauferei in einem Wirtshaus in Magdalensberg gestorben. Jetzt muss sich der Täter vor Gericht verantworten (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Ein 52-jähriger Kärntner muss sich heute, Donnerstag, wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er hatte im Vorjahr einem 57-Jährigen einen Faustschlag versetzt, wodurch dieser rücklings zu Boden gefallen und anschließend seinen schweren Verletzungen erlegen war. Die beiden Männer waren in der Nacht auf 11. November in einem Lokal in der Gemeinde Magdalensberg in Streit geraten. Beide waren alkoholisiert.